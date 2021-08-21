YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe ile Antalyaspor, 51. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, 51. randevuda

21.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasında oynanan 50 lig maçında sarı-lacivertliler 32, kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet aldı - Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da oynadığı 25 karşılaşmadan 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

- İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.

- Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldıGünde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı
PARTNERDemet Şener'in yalnız tatili!Demet Şener'in yalnız tatili!
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyorAvcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.