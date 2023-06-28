Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu! Tecrübeli teknik adamın sözleşme detayları da kısa süre içinde paylaşıldı...

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadeleri kullanıldı.
Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertlilerle daha önce görüşme yapan İsmail Kartal, tüm şartları kabul etmişti.
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı resmen duyurmasıyla birlikte tecrübeli teknik adamın 3. dönemi başladı. İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.
67 maç
42 galibiyet
15 beraberlik
10 mağlubiyet
Turkcell Süper Kupa
İsmail Kartal, bu anlaşmayla birlikte 3. kez Fenerbahçe'nin başına geçmiş oldu ve sarı-lacivertli kulübün çatısının altında üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk teknik adam oldu.
İsmail Kartal, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor.
İki ismin de bu duruma sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.
"Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.
İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.
Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE’NİN NEFERİ"
FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL! pic.twitter.com/fjFRxuIWND— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2023