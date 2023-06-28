Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu! Tecrübeli teknik adamın sözleşme detayları da kısa süre içinde paylaşıldı...

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ

Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertlilerle daha önce görüşme yapan İsmail Kartal, tüm şartları kabul etmişti.

GÖREVE GELDİĞİ İKİ SEZONDA DA İKİNCİ OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı resmen duyurmasıyla birlikte tecrübeli teknik adamın 3. dönemi başladı. İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

67 maç

42 galibiyet

15 beraberlik

10 mağlubiyet

Turkcell Süper Kupa

İSMAİL KARTAL TARİHE GEÇTİ

İsmail Kartal, bu anlaşmayla birlikte 3. kez Fenerbahçe'nin başına geçmiş oldu ve sarı-lacivertli kulübün çatısının altında üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk teknik adam oldu.

SELÇUK ŞAHİN VE EGEMEN KORKMAZ

İsmail Kartal, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor.

İki ismin de bu duruma sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE’NİN NEFERİ"

FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL! pic.twitter.com/fjFRxuIWND — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2023



