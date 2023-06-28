SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu! Tecrübeli teknik adamın sözleşme detayları da kısa süre içinde paylaşıldı...

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu! Tecrübeli teknik adamın sözleşme detayları da kısa süre içinde paylaşıldı...

28.06.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde takım İsmail Kartal'a emanet edildi. 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli ekipte görev alan tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon başında görevini Jorge Jesus'a devretmişti. İsmail Kartal, 3'üncü kez sarı-lacivertli ekibin başına getirildi. Bu sözleşmeyle birlikte İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ

fenerbahcede-3-ismail-kartal-donemi-basliyor

Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertlilerle daha önce görüşme yapan İsmail Kartal, tüm şartları kabul etmişti.

GÖREVE GELDİĞİ İKİ SEZONDA DA İKİNCİ OLMUŞTU

fenerbahceye-mujde-ismail-kartal-sonrasi-imzayi-atiyor-1687426154902

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı resmen duyurmasıyla birlikte tecrübeli teknik adamın 3. dönemi başladı. İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

Bv68kxJIEAA43vW

67 maç
42 galibiyet
15 beraberlik
10 mağlubiyet
Turkcell Süper Kupa

İSMAİL KARTAL TARİHE GEÇTİ

53311f8bd4044f29b50224b3b0dd914d

İsmail Kartal, bu anlaşmayla birlikte 3. kez Fenerbahçe'nin başına geçmiş oldu ve sarı-lacivertli kulübün çatısının altında üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk teknik adam oldu.

SELÇUK ŞAHİN VE EGEMEN KORKMAZ

ismail-kartal-fenerbahceF5VSC_tepe

İsmail Kartal, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor.

İki ismin de bu duruma sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE’NİN NEFERİ"

FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL PAYLAŞIMI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve Fenerbahçe'de işlem tamam!Ve Fenerbahçe'de işlem tamam!
Arda Güler transferinde tek engel babası! İstediği komisyon şaşırttıArda Güler transferinde tek engel babası! İstediği komisyon şaşırttı
'Icardi ile Arda Güler aynı takımda buluşuyor!''Icardi ile Arda Güler aynı takımda buluşuyor!'
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal son dakika fenerbahçe ismail kartal fenerbahçe ismail kartal neden ayrıldı ismail kartal oğlu şampiyonluklar yaşında sezon iyet da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

Bakan Fidan'dan çok sert tepki: Aşağılık eylemi lanetliyorum

Bakan Fidan'dan çok sert tepki: Aşağılık eylemi lanetliyorum

Antalya’da inanılmaz rakam! Sahildeki locanın aylık kirası bir yıllık ev kirasına bedel…

Antalya’da inanılmaz rakam! Sahildeki locanın aylık kirası bir yıllık ev kirasına bedel…

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Ve Fenerbahçe'de işlem tamam!

Ve Fenerbahçe'de işlem tamam!

Arda Güler, transfer tercihini yaptı!

Arda Güler, transfer tercihini yaptı!

Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.