Fenerbahçe itiraz etmişti! Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı itirazla ilgili kararını duyurdu. Kurul, dosya üzerindeki incelemenin tamamlanmadığını belirterek sürecin devam etmesine hükmetti.

İNCELEME SÜRECEK

TFF tarafından yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği karara yaptığı itirazın değerlendirildiği belirtilirken, "Dosyada incelemenin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

12 AY CEZA ALMIŞTI

Fenerbahçeli futbolcu, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve yapılan yargılama sonucunda 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

FENERBAHÇE KARARA İTİRAZ ETTİ

Sarı-lacivertli kulüp, PFDK'nın verdiği cezaya itiraz ederek dosyayı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu'nun incelemesini sürdürme kararıyla birlikte Mert Hakan Yandaş hakkındaki nihai kararın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.