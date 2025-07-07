Fenerbahçe Jhon Duran'dan sonra bir bomba daha patlatıyor! Manchester United'ın golcüsü Marcus Rasford için çılgın iddia...

Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda golcü kanat transferi arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Marcus Rashford’a çevirdi. Jhon Duran transferi sonrası kadrosuna bir önemli oyuncuyu daha katmak isteyen yönetim kolları sıvadı. Jose Mourinho’nun eski öğrencisini kadrosunda görmek istemesi Rasford hedefindeki en büyük etken. Geçtiğimiz günlerde Manchester United yönetimi ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe kurmayları, oyuncunun transferi için büyük uğraş veriyor.

JOSE MOURINHO OYUNCUYU ARADI!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisini aradığı ve yıldız oyuncuyu sarı lacivertlilerde görmek istediğini söylediği iddia edildi. Yıldız forvet oyuncusunun başlarda Türkiye fikrine pek sıcak olmadığı fakat Jose Mourinho'dan gelen telefon ile transfere tamam dediği bildirildi.

ÖNCELİK SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sarı-lacivertli kulübün, İngiliz millî oyuncuyu ciddi bir şekilde transfer etmek istediği iddia edildi. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak görünen yıldız oyuncu için gelen bilgiler ayrılığın yakın olduğu yönünde. Teknik direktör Ruben Amorim'in üstünü çizdiği ve geçen sezon devre arasında Aston Villa'da kiralık forma giyen Marcus Rashford kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyu makul bir zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Manchester United ve Aston Villa formaları ile geçiren yıldız golcü oyuncu 41 maça çıkarken, 11 gol atıp 8 de asist yaparak takımlarına katkıda bulundu. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.