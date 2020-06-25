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Fenerbahçe Juan Jesus'un peşinde!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. Stoper listesinin başında Roma'da oynayan Juan Jesus yer alıyor. Sarı lacivertliler liglerin bitiminin ardından harekete geçecek.

Fenerbahçe, Roma forması giyen Juan Jesus’u transfer listesinin başına koydu. Savunmaya iyi bir stoper almak isteyen sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncuda karar kıldı.

Juan Jesus ve Roma kulübüyle henüz temasa geçmeyen Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoperi izletti. Gelecek sezon Sportif Direktör olarak kariyerine devam edecek olan Emre Belözoğlu’nun çok istediği Juan Jesus için ligin bitimine doğru harekete geçilecek ve İtalyan ekibine teklif yapılacak.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da Brezilyalı futbolcu için girişimde bulunmuş ancak Jesus Türkiye’ye gelmek istememişti. 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi, Haziran 2021'de sona erecek.

Roma’da bu sezon sadece 4 maça çıkan Jesus, 3 sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Roma'dan önce bir diğer İtalya devi Inter'in formasını giymişti. (TRT SPOR)

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