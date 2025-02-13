Fenerbahçe Kadıköy'de rakibine göz açtırmadı! Temsilcimiz Anderlecht karşısında rövanş öncesi tur kapısını araladı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek deplasman mücadelesi öncesi büyük bir avantajı cebine koyarak tur kapısını aralamış oldu.

PERDEYİ TADIC AÇTI

Karşılaşmada dakikalar 11'i gösterirken Kostic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top sol kanatta taç çizgisine yakın noktada yine Kostic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında ön direkteki Yusuf Akçiçek’in aşırttığı topu altıpas içinde Tadic ağlarla buluştu.

DZEKO DÖNEN TOPU TAMAMLADI

42'nci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan ilerleyen Kostic, pasını ceza yayı içindeki Dzeko’ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde tekrar topu alan Dzeko, plaseyle ağlara gönderdi ve ilk yarı temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

EN-NESYRI BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmanın 57. dakikasında bu kez En-Nesyri sahneye çıktı. Golcü oyuncu sol taraftan yapılan ortada yaptığı şık bir kafa vuruşuyla takımını 3 farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

MOURINHO, TAKIMININ BAŞINA DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direkötür Jose Mourinho, yedek kulübesine geri döndü. Olimpik Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.