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  4. Fenerbahçe Kadıköy'de rakibine göz açtırmadı! Temsilcimiz Anderlecht karşısında rövanş öncesi tur kapısını araladı...

Fenerbahçe Kadıköy'de rakibine göz açtırmadı! Temsilcimiz Anderlecht karşısında rövanş öncesi tur kapısını araladı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 22:38
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarırken deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşması öncesi büyük bir avantajın sahibi olarak tur kapısını aralamış oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kadıköy'de rakibine göz açtırmadı! Temsilcimiz Anderlecht karşısında rövanş öncesi tur kapısını araladı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek deplasman mücadelesi öncesi büyük bir avantajı cebine koyarak tur kapısını aralamış oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 0
Anderlecht Anderlecht

PERDEYİ TADIC AÇTI

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Karşılaşmada dakikalar 11'i gösterirken Kostic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top sol kanatta taç çizgisine yakın noktada yine Kostic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında ön direkteki Yusuf Akçiçek’in aşırttığı topu altıpas içinde Tadic ağlarla buluştu.

Kadıköy'de 33 dakikada 2 rekor! Tarihe geçtiler... Kadıköy'de 33 dakikada 2 rekor! Tarihe geçtiler...

DZEKO DÖNEN TOPU TAMAMLADI

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42'nci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan ilerleyen Kostic, pasını ceza yayı içindeki Dzeko’ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde tekrar topu alan Dzeko, plaseyle ağlara gönderdi ve ilk yarı temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

F.Bahçe'nin 19'luk yıldızından bir ilk! F.Bahçe'nin 19'luk yıldızından bir ilk!

EN-NESYRI BOŞ GEÇMEDİ

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Karşılaşmanın 57. dakikasında bu kez En-Nesyri sahneye çıktı. Golcü oyuncu sol taraftan yapılan ortada yaptığı şık bir kafa vuruşuyla takımını 3 farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

MOURINHO, TAKIMININ BAŞINA DÖNDÜ

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Fenerbahçe Teknik Direkötür Jose Mourinho, yedek kulübesine geri döndü. Olimpik Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika fenerbahçe
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