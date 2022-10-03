Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Howard'ı kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla kasım ayının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Rusya ekibi Dinamo Kursk'ta forma giyen Natasha Howard, kariyerinde 3 kez Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu yaşadı.



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