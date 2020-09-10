YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

RİZE HABERLERİ  | 10.09.2020 21:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

RİZE (AA) - Süper Lig'in açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.

Yeni Tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında havaalanı ve otel önüne taraftar alınmadı.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Balıkesir’de hayır yemeği ve lokma kısıtlandı
Balıkesir’de hayır yemeği ve lokma kısıtlandı
Yeşilyurt Belediyespor’un Bolu kampı sürüyor
Yeşilyurt Belediyespor’un Bolu kampı sürüyor
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Atatürk Üniversitesi’nde dersler ‘Uzaktan Eğitim’ yoluyla verilecek
Bağcılar’da pazar yerleri denetlendi
Bağcılar’da pazar yerleri denetlendi

Rize Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:47
Öğle
12:20
İkindi
15:54
Akşam
18:43
Yatsı
20:05

Rize Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Bılsel Eczanesi
Merkez
Fakülte Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Ardesen
Öztürk Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Vereseli Merkez Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Rizeli gurbetçiden köyüne "Sevgi Kütüphanesi"
Rizeli gurbetçiden köyüne "Sevgi Kütüphanesi"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP personeline eğitim
Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP personeline eğitim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.