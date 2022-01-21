Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.



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