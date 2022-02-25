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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

25.02.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slavia Prag maçında ilk 11'de görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.

Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın günü tedavi ile geçirdiği kaydedildi.

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