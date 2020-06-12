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Fenerbahçe - Kayserispor maçında penaltı tartışması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2020 23:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Kayserispor maçının 83. dakikasında penaltı bekledi ancak maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR Bahattin Şimşek ile konuştuktan sonra 'devam' kararı verdi.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçının 83. dakikasında sarı lacivertli ekip penaltı bekledi.

Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı orta sonrası Vedat Muriqi topa vuruşunu yaptı. Top Kayserisporlu oyuncuya çaparak kornere gitti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda topun Kayserisporlu oyuncunun eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda VAR ile görüştü. VAR hakemi Bahattin Şimşek, bu pozisyonda penaltı olmadığını söyleyerek devam kararı verdi ve maç kornerle devam etti.

Fenerbahçe, bu pozisyondan 3 dakika sonra Vedat Muriqi'nin penaltısıyla eşitliği sağlayıp, 1 dakika sonra ise Luiz Gustavo'nn golüyle öne geçti. (Sporx)

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