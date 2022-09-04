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Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından

04.09.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: - "Trabzonspor'un Maxi Gomez'i arzumuza rağmen elimizden aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu konusu ne kadar gerçekse o da bu kadar gerçektir"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer görüşmelerinde bulundukları Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'in Trabzonspor ile anlaşması üzerine kendilerine yapılan eleştirilere ilişkin, "Biz bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman başka kulüp kolay kolay ​​​​​​​o oyuncuyu bizden alamaz." dedi.

Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maxi Gomez'in transferi için kulübü Valencia ile anlaştıklarını ancak teknik direktör Jorge Jesus'u ikna edemediklerini belirten Başkan Koç, "Trabzonspor'un Maxi Gomez'i arzumuza rağmen elimizden aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu konusu ne kadar gerçekse o da bu kadar gerçektir. Bizim taraftarımızın bunlara inanıp negatif psikolojiye girmelerini çok üzülerek takip ediyorum. Biz bir şeyi kafaya koyduğumuz zaman başka kulüp kolay kolay o oyuncuyu bizden alamaz. Maçlık taraftar olmayı bırakıp el birliğiyle şampiyonluk için mücadele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ile Galatasaray Adası'na yapılan saldırılarla ilgili de konuşan Koç, şunları kaydetti:

"Bu saldırıları tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda olayın açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum. İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerimiz çok çabuk hareket ettiler. Fenerbahçe olarak her bir ferdimiz, 4 Nisan 2015'te Rizespor maçından sonra Trabzon Havaalanı'na yaptığımız yolculukta uğradığımız saldırının hala faili meçhul bir saldırı olarak duruyor olması Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur. Biz çok başvuru yaptık. Bir buçuk sene evvel EDS kayıtları için başvuru yaptık. Bir tane evrak dosyaya girdi mi bilmiyorum. Bizim açımızdan kabul edilemez bir durum. Fenerbahçe’nin yaşadığı olayın bana göre üstü örtbas edilmiştir. Lütfen bu konuyu aydınlatın."

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