YURTHABER
  4. Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakemi oldu

Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakemi oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.01.2020 09:03 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.Ziraat Türkiye Kupası Son 16’ya kalan Hes Kablo Kayserispor rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30’da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakemi oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16’ya kalan Hes Kablo Kayserispor rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30’da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Kayseri’de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor müsabakasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan. Bu zorlu doksan dakikada VAR Hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu ve AVAR Hakemi Çağdaş Altay olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
Türkiye Kadınlar Basketbol LigiTürkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan’ı aramak için Tunceli’ye gittiTürkuaz arama kurtarma ekipleri üniversiteli Gülistan’ı aramak için Tunceli’ye gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:53
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.