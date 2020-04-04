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Fenerbahçe Kulübü, Trabzon'daki otobüs saldırısının 5. yılında faillerin bulunmasını istedi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 01:16 | Son Güncelleme

"Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkıldı. Şans eseri can kaybı olmadı ancak o günden beri bu silahlı saldırının failleri hala bulunamadı"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, takım otobüsünün Trabzon'da kurşunlanmasının 5. yılında faillerin bulunmasını istedi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada faillerin hala bulunamadığına vurgu yapılırken, "Türk spor tarihinin en kara olaylarından biri bundan 5 yıl önce yaşandı. Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkıldı. Şans eseri can kaybı olmadı ancak o günden beri bu silahlı saldırının failleri hala bulunamadı. 4 Nisan 2015 akşamı gerçekleşen olay hala aydınlatılamadı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının faillerinin ortaya çıkartılmadan Türk sporunun huzura kavuşamayacağının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 'Aydınlanmayan Gün'ün üzerine artık güneş doğmasını ve futbol takımımıza yönelik katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. 4 Nisan 2015'deki bu canice eylemin sorumlusu ya da sorumluları yakalanıp hukuk önünde hesap vermeden Türk sporunun hiçbir zaman tam anlamıyla huzura erişemeyeceği ve üzerindeki karanlığın kalkmayacağı aşikardır. Devletimizden beklentimiz, milyonlarca taraftarımızı ve vatandaşımızı rahatsız eden bu korkunç olayın tüm hatlarıyla çözülmesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar işin peşini bırakmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Süper Lig

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