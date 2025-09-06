SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu

Fenerbahçe Kulübünde bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu
Berker İşleyen

Hakan Bilal Kutlualp'in kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, belirlenen listede şu isimler yer alıyor:

Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışta ikinci olduMilli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışta ikinci oldu
Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'inFormula 1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.