Fenerbahçe Kulübünden TFF'nin erteleme kararına tepki

"Bu noktada Malatya'mızın takımı olarak ligde mücadele eden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un resmi mecralarından yaptığı 'Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz.' açıklamasına ve Malatyaspor Başkanı Sayın Adil Gevrek'in bugün kamuoyuna yansıyan açıklamalarına bakıldığında, erteleme kararının ev sahibi takımın talebinin tamamen aksi yönünde, şehirde maçın oynanmasına engel bir durum olmamasına rağmen, sadece Trabzonspor'un talebi üzerine gerçekleştiği çok açıktır. En az bunun kadar açık olan bir diğer konu ise TFF'nin, 'ev sahibi takıma rağmen', 'Trabzonspor gelmek istemiyor' diyerek tek taraflı verdiği düşünülen ve soru işaretleri taşıyan bu kararın, talepten de öte şekilde isteğe bağlı olarak, adeta sahipliği andıran bir yapı altında gerçekleşmiş olmasının vicdanlardaki karşılığıdır."

"Her zaman ve her şartta belirttiğimiz gibi, TFF'den tek beklentimiz, hiçbir takımın tekeli ve lobi baskısı altına girmeden, tüm kulüplere eşit mesafede, her takımı eşit görerek, adil ve adaletli bir düzen tesis edebilmeleridir. Ancak, son dönemlerde birçok farklı konuda kamuoyu önünde paylaştığımız endişe veren gelişmelere eklenen bu son olay, adil rekabet ortamının tesis edilmesi hususundaki kaygılarımızı giderek artırmaktadır. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlarımızı değil, başta BtcTurk Yeni Malatyaspor olmak üzere ligimizdeki birçok takımı etkileyebilecek bu karardaki soru işaretlerine dair TFF'den ivedilikle bir açıklama beklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyor; bir kez daha ülkemizin yaşadığı son deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."