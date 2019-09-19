Fenerbahçe, 'kural hatası' iddiası için TFF'ye başvurdu

Bu esnada müsabaka hakeminin uyarısı olmuştur. Ancak taç atışı sonucu top, oyun sahasına girmiştir. Bunun ardından hakem, tacı Fenerbahçe lehine vermesi gerekirken Alanyaspor’un tacı tekrarlamasına izin vermiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuş ve müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir" denildi.

Bu konudaki ilgili düzenleme, Uluslararası Oyun Kuralları (IFAB) Kural 15/1’de yer almaktadır. Bu kurala göre “… taç atışının yanlış kullanılması halinde atış bu kez karşı takım tarafından kullanılır.”

Hal böyle iken Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yanlış kullanıldığı tespit edilen taç atışı, müsabaka hakemi kararıyla tekrarlanmış ve fakat Fenerbahçe’ye verilmesi gereken taç atışı oyun kurallarına aykırı şekilde yine Alanyasporlu futbolcu tarafından kullanılmıştır.

Zamanlama olarak futbolcunun taç atışını kullanmasının hemen ardından hakemin oyunu durdurmuş olması, taç atışının usulüne uygun olmayan biçimde yapıldığı gerçeğini değiştirmemekte; böylece ilk atış gerçekleştiğinden, ikinci atışın bir tekrar olarak kabulüyle, kural uyarınca bu defa karşı takım olan Fenerbahçe tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

**Yerinden yaptırılan ikinci taç atışının yukarıda yer alan kural uyarınca Fenerbahçe tarafından yapılması gerekmekteyken yine Alanyaspor Kulübü tarafından gerçekleştirilmesi ilgili kuralın ihlalidir.