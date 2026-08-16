Beşiktaş-Kauno Zalgris Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kalmak isteyen Beşiktaş’ın play-off turundaki rakibi Kauno Zalgris oldu. Kara Kartal play-off turunda Litvanya temsilcisi ile karşılaşırken, iki maçın ardından kendisini grup etabına atmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGRİS AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kauno Zalgiris eşleşmesindeki ilk karşılaşma 20 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş - Kauno Zalgiris eşleşmesinin TRT ekranlarında canlı yayımlanması bekleniyor.

KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin ikinci karşılaşması 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Litvanya’da oynanacak. Play-off turunu geçecek takım, İstanbul ve Litvanya’daki iki maçın sonunda belli olacak.