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Fenerbahçe maçının ardından duygusal olay! Abdulkerim Bardakçı'dan Ahmet Çalık için özel şarkı...

04.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 37. haftada bu akşam sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin ardından şampiyonluk kutlaması yapacak sarı-kırmızılılarda her oyuncu kendine özel bir şarkı seçti.

Fenerbahçe maçının ardından duygusal olay! Abdulkerim Bardakçı'dan Ahmet Çalık için özel şarkı...
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam saat 19.00'da Nef Stadı'nda başlayacak derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin son haftasını Atakaş Hatayspor ile karşılaşmadan hükmen kazanacak sarı-kırmızılılar, derbiyle sezonu kapatacak.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HAZIR

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Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak sarı-kırmızılılarda tüm hazırlıklar yapıldı. Dev ışık gösterileri, konserler şeklinde ilerleyecek kutlamalarda sürpriz bir olay yaşandı.

AHMET ÇALIK ANILACAK

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Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski Galatasaraylı Ahmet Çalık için Abdulkerim Bardakçı'dan duygusal bir hamle geldi. Konyaspor'dan takım arkadaşı olan Abdulkerim Bardakçı, şampiyonluk kutlamalarında çalınması için listeye Ahmet Çalık'ın favorisi olan "Yalnızca Sitem" şarkısını yazdırdı.


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