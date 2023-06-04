Fenerbahçe maçının ardından duygusal olay! Abdulkerim Bardakçı'dan Ahmet Çalık için özel şarkı...

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam saat 19.00'da Nef Stadı'nda başlayacak derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin son haftasını Atakaş Hatayspor ile karşılaşmadan hükmen kazanacak sarı-kırmızılılar, derbiyle sezonu kapatacak.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HAZIR

Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak sarı-kırmızılılarda tüm hazırlıklar yapıldı. Dev ışık gösterileri, konserler şeklinde ilerleyecek kutlamalarda sürpriz bir olay yaşandı.

AHMET ÇALIK ANILACAK

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski Galatasaraylı Ahmet Çalık için Abdulkerim Bardakçı'dan duygusal bir hamle geldi. Konyaspor'dan takım arkadaşı olan Abdulkerim Bardakçı, şampiyonluk kutlamalarında çalınması için listeye Ahmet Çalık'ın favorisi olan "Yalnızca Sitem" şarkısını yazdırdı.



