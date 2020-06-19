Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferine noktayı koyuyor!

Sivasspor'un Süper Lig'deki başarılı performansının baş mimarlarından Mert Hakan Yandaş, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmaya hazırlanırken Galatasaray'a imza atması bekleniyordu. Fakat son iddialara göre devreye giren Fenerbahçe'nin teklifi oyuncunun kararında değişikliğe neden oldu.

Sarı-Lacivertliler, Sivasspor ile olan sözleşmesinin sonuna gelen başarılı orta saha oyuncusu için devreye girdi ve oyuncuya daha yüksek bir teklifte bulunarak transfer adına bir adım öne geçmeyi başardı.

İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği Mert Hakan yarışında Fenerbahçe'nin mutlu sona daha yakın olduğu belirtildi.

Kaynak: Vuvuzela Sports