Fenerbahçe, milli basketbolcu Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2026 yıllarında 8 sezon boyunca Anadolu Efes'te forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Larkin, kariyerine 2013'te Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks'te başladı. New York Knicks ve Brooklyn Nets'te de görev yapan ABD asıllı Türk basketbolcu, 2016'da İspanya temsilcisi Baskonia ile anlaşarak Avrupa'ya adım attı.

Baskonia'da geçirdiği bir sezonun ardından Boston Celtics'e imza atarak yeniden NBA'in yolunu tutan Shane Larkin, 2018'de Anadolu Efes'e transfer oldu.

Larkin, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği lacivert-beyazlı takımda 2 Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), 3 Basketbol Süper Ligi, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.

Anadolu Efes, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle EuroLeague'de sadece 12 maçta forma giyebilen deneyimli oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.