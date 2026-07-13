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Kulübünü dava eden futbolcuyu tüm dünyaya rezil ederek uğurladılar

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Emre Şen

Brezilya ekibi Amazonas FC, maaşını alamadığı için dava açan stoperi Leo Coelho'yu, hatalı gollerinden oluşan bir videoyla uğurladı.

Futbol tutkusunun en üst seviyede yaşandığı Brezilya, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir "saha dışı" intikam hikayesine sahne oldu. Brezilya Serie C ekiplerinden Amazonas FC'nin, takımdan ayrılan stoper oyuncusu Leo Coelho için yayınladığı veda mesajı, kısa sürede sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

YAZILI TEŞEKKÜRÜN ALTINDAN SKANDAL VİDEO ÇIKTI

Kulübünü dava eden futbolcuyu tüm dünyaya rezil ederek uğurladılar 1

Kulüp tarafından yapılan resmi yazılı paylaşımda, deneyimli savunma oyuncusuna son derece profesyonel bir üslupla yaklaşarak, "Saha içi ve dışındaki mücadelesi, adanmışlığı ve profesyonelliği için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Ancak bu nazik metnin hemen altına eklenen video klip, futbol kamuoyunu adeta şoke etti. Amazonas FC yönetimi, teşekkür mesajı yayınladığı futbolcunun doğrudan kendi bireysel hatalarından dolayı takımlarının kalesinde gördüğü 4 golü alt alta ekleyerek oyuncuyu taraftarların önüne attı.

MAHKEME HAMLESİNE 'VİDEOLU' İNTİKAM

Ayrılık sürecinin neden bu kadar çirkinleştiği ve kulübün neden böyle bir yola başvurduğu ise çok geçmeden netlik kazandı. Amazonas FC formasıyla 39 maça çıkan ve 2 gol atan Leo Coelho'nun, bu paylaşımdan sadece 48 saat önce kulübünü İş Mahkemesi'ne şikayet ettiği ortaya çıktı. Deneyimli stoperin mahkemeye sunduğu dilekçede şu çarpıcı detaylar yer alıyordu:

Sözleşme Feshi: Kulüpten 5 aydır maaş alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Tazminat Talebi: Ödenmeyen diğer haklarıyla birlikte kulüpten yaklaşık 8.1 milyon Brezilya Reali (Yaklaşık 74.6 milyon TL) tazminat talep etti.

Oyuncunun bu yasal hamlesinin hemen ardından kulübün "bireysel hatalar" videosu servis etmesi, sosyal medyada "Amazonas yönetimi mahkemenin intikamını futbolcuyu tüm dünyaya rezil ederek aldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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