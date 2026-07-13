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Transfer döneminin yıldızı Dybala imzayı attı!

İtalya Serie A ekibi Roma, Arjantinli yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını resmen açıkladı.

Transfer döneminin yıldızı Dybala imzayı attı!
Emre Şen

İtalya Serie A temsilcisi Roma, takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Paulo Dybala'nın geleceğini sağlama aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarların sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldızın sözleşmesinin uzatıldığını duyurarak spekülasyonlara son noktayı koydu.

ROMA'DAN "LİDER" VURGUSU

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, yıldız oyuncunun takımdaki rolüne övgüler yağdırıldı. Yapılan bilgilendirmede, "2022 yazında başkente gelen Dybala, ilk günden itibaren taraftarların coşkusunu ateşledi; saha içinde ve dışında bir lider haline geldi" ifadelerine yer verildi. Başarılı hücum oyuncusu, Roma forması altında çıktığı 139 resmi karşılaşmada 45 kez fileleri havalandırarak skora önemli bir katkı sağladı.

ÇİZME'DE YILLARDIR ZİRVEDE

Kariyerine ülkesi Arjantin'in Instituto ACC ekibinde başlayan 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, İtalya futbolunun en tanıdık yüzlerinden biri konumunda. Çizme kariyerinde daha önce Palermo ve Juventus gibi köklü kulüplerin formalarını başarıyla terleten deneyimli yıldız, yapılan yeni anlaşmayla birlikte 2027 yılına kadar Roma'nın başarısı için mücadele etmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Serie A Roma Paulo Dybala
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