Fenerbahçe, Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
G.Saray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Bjelica’dan F.Bahçe açıklaması
Milli futbolcu karantinaya alınıyor
Flaş teklif! "Sözleşmeni feshet, gel"
Gökhan Gönül-Caner Erkin kriz çıkardı!
İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek
İtalya'da kayıp 800 milyon Euro
Sosa bir ilki yaşıyor
Mario Balotelli'den transfer sözleri
UEFA maç kararlarını 27 Mayıs'ta verecek!
Trabzonspor kar açıkladı!
Almanya ligi için karar bekleniyor!
Fransız futbolunda belirsizlik havası hakim
Ozan Kabak: Endişeleniyorum
Burak Yılmaz özür diledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum