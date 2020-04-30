SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Fenerbahçe, Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.04.2020 23:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bjelica’dan F.Bahçe açıklamasıBjelica’dan F.Bahçe açıklaması
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da hazır

Koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da hazır

26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Lig tescil edildi! Şampiyon belli oldu...

Lig tescil edildi! Şampiyon belli oldu...

Flaş teklif! "Sözleşmeni feshet, gel"

Flaş teklif! "Sözleşmeni feshet, gel"

Gökhan Gönül-Caner Erkin kriz çıkardı!

Gökhan Gönül-Caner Erkin kriz çıkardı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

F.Bahçe'den Mustafa Cengiz mesajı

Bjelica’dan Fenerbahçe iddialarına cevap

Bjelica’dan F.Bahçe açıklaması

Kopenhag'dan Zanka'ya: Sözleşmeni feshet, gel

Flaş teklif! "Sözleşmeni feshet, gel"

Fenerbahçe 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

F.Bahçe antrenmanlara başlıyor

Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi

Fenerbahçe'den flaş Alper Potuk kararı

Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım

Olay itiraf! "Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.