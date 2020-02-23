Fenerbahçe'nin 20 yıllık serisi sona erdi! Galatasaray maçından sonra o an...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. 20 yıldır Galatasaray'a Kadıköy'de mağlup olmayan Fenerbahçe derbide bu ünvanını kaybetti. Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde gözyaşlarına boğuldu...

Fenerbahçe - Galatasaray maç sonrası

Maçın ardından Ülker Stadyumu'nda bulunan küçük bir Fenerbahçe taraftarı, göz yaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 3-1 yenilmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar büyük bir üzüntü yaşarken genç taraftar, diğer taraftarlar tarafından sakinleştirildi.

Ülker Stadyumu'nda yaşanan bu an, muhabirlerimiz Süleyman Arat ve Cengiz Malgır'ın objektiflerine böyle yansıdı.

Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.

7 PUAN GERİYE DÜŞTÜ Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 10 maç aradan sonra galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 kazandığı maçın ardından rakibiyle oynadığı 10 müsabakada 7 beraberlik, 3 mağlubiyet görmüştü. Galatasaray, rakibi karşısında 5 yılı aşkın süre sonra 3 puan sevinci yaşadı.

DERBİDE KARTLAR KONUŞTU Derbide karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, 3'ü kırmızı kart olmak üzere toplam 14 kez kartına başvurdu. Fenerbahçe'den teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e kırmızı kart gösteren Meler, Galatasaray'dan da Younes Belhanda'yı çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5'er futbolcuya sarı kart gösteren Meler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i de sarı kart gördü.

Öte yandan Fenerbahçe'de Mauricio Isla gördüğü sarı kartla cezalıduruma düştü. Isla, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

JAİLSON'DAN BİR PENALTI DAHA Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, yaptığı penaltıyla takımının 2. golü yemesine neden oldu.