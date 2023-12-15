Fenerbahçe'nin 4-0'lık ezici galibiyeti sonrası adeta mest oldular! "Bu yolun sonu final"

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe H Grubu son maçında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında üstün bir oyun sergilerken, temsilcimizin golleri Ferdi Kadıoğlu, Dominik Takac (KK) ve Edin Dzeko'nun (2) ayağından geldi.

Bu başarısıyla taraftarlarının yüzünü güldüren Sarı-Lacivertliler'in baskılı oyunu spor yazarları tarafından da taktir toplarken "Tek kelime ile harika" yorumları yapıldı.

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