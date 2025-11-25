Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda değişiklik! UEFA'ya bildirildi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda sağlık gerekçeleriyle bir güncellemeye gitti. Takımın tecrübeli forveti Cenk Tosun, geçirdiği fıtık ameliyatı nedeniyle Avrupa listesinde yer alamayacak.

CENK TOSUN LİSTEDEN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertliler, başarılı golcünün operasyon sonrası sahalara dönüş sürecinin uzaması üzerine UEFA kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Oyuncunun rehabilitasyon süreci devam ederken, kulüp kadroda oluşan boşluğu hızlı bir şekilde doldurdu.

LEVENT MERCAN KADROYA EKLENDİ

Fenerbahçe, Cenk Tosun’un yerine genç sol bek Levent Mercan’ı Avrupa listesine dahil etti. 24 yaşındaki futbolcu, kaydedilen bu değişiklikle birlikte teknik ekibin uygun görmesi halinde Avrupa arenasında sahne alma fırsatı yakalayacak.

FERENÇVAROS MAÇINDA GÖREV ALABİLECEK

Kadro güncellemesinin ardından Levent Mercan’ın, Ferençvaros karşısında forma giyebileceği belirtildi. Böylece sarı-lacivertliler, sol bek hattındaki alternatiflerini artırarak zorlu mücadeleye daha geniş bir rotasyonla çıkma şansı elde etmiş oldu.