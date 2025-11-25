SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda değişiklik! UEFA'ya bildirildi...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi listesinde son dakikada dikkat çekici bir değişikliğe gitti. Takımın önemli isimlerinden biri kadrodan çıkarılırken, yerine genç bir oyuncu dahil edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda değişiklik! UEFA'ya bildirildi...
Berker İşleyen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda sağlık gerekçeleriyle bir güncellemeye gitti. Takımın tecrübeli forveti Cenk Tosun, geçirdiği fıtık ameliyatı nedeniyle Avrupa listesinde yer alamayacak.

CENK TOSUN LİSTEDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe nin Avrupa kadrosunda değişiklik! UEFA ya bildirildi... 1

Sarı-lacivertliler, başarılı golcünün operasyon sonrası sahalara dönüş sürecinin uzaması üzerine UEFA kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Oyuncunun rehabilitasyon süreci devam ederken, kulüp kadroda oluşan boşluğu hızlı bir şekilde doldurdu.

LEVENT MERCAN KADROYA EKLENDİ

Fenerbahçe nin Avrupa kadrosunda değişiklik! UEFA ya bildirildi... 2

Fenerbahçe, Cenk Tosun’un yerine genç sol bek Levent Mercan’ı Avrupa listesine dahil etti. 24 yaşındaki futbolcu, kaydedilen bu değişiklikle birlikte teknik ekibin uygun görmesi halinde Avrupa arenasında sahne alma fırsatı yakalayacak.

FERENÇVAROS MAÇINDA GÖREV ALABİLECEK

Fenerbahçe nin Avrupa kadrosunda değişiklik! UEFA ya bildirildi... 3

Kadro güncellemesinin ardından Levent Mercan’ın, Ferençvaros karşısında forma giyebileceği belirtildi. Böylece sarı-lacivertliler, sol bek hattındaki alternatiflerini artırarak zorlu mücadeleye daha geniş bir rotasyonla çıkma şansı elde etmiş oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hanımıma bile anlatamıyorum' diyerek isyan etti'Hanımıma bile anlatamıyorum' diyerek isyan etti
G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cenk Tosun UEFA son dakika fenerbahçe kadro levent mercan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.