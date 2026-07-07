Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu!

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliği resmiyet kazandı. Roberto Martinez, görevinden ayrıldığını açıklayarak milli takım kariyerini noktaladı.

İspanyol teknik adam, Ocak 2023'te Fernando Santos'un yerine göreve getirilmiş ve yaklaşık üç buçuk yıllık süreçte Portekiz'i çalıştırmıştı.

MARTINEZ DÖNEMİ SONA ERDİ

Dünya Kupası'nda beklenen başarının elde edilememesinin ardından Roberto Martinez ile yollar ayrıldı. İspanyol teknik adamın ayrılık kararıyla birlikte Portekiz Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör arayışına başladı.

Martinez, Ocak 2023'te Fernando Santos'tan devraldığı görevde Portekiz Milli Takımı'nın başında önemli turnuvalarda yer almıştı.

JORGE JESUS İLK SIRADA

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın teknik direktörlük koltuğu için öncelikli adayı Jorge Jesus.

71 yaşındaki deneyimli teknik adam, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da görev yaptı. Jesus, sezonun tamamlanmasının ardından kulüple yollarını ayırmış ve yeni adresi merak konusu olmuştu. Portekiz basınındaki iddialara göre tecrübeli çalıştırıcının milli takımın başına geçme ihtimali giderek güçleniyor.