Eski Bakan Mustafa Varank hemşehrisi TFF Başkanı ve Montella'yı istifaya davet etti

Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve teknik heyete yönelik eleştiriler sürerken, bu kez dikkat çeken bir değerlendirme siyaset cephesinden geldi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevlerine devam etmesini eleştirdi.

VARANK'TAN TFF VE MONTELLA'YA MESAJ

Turnuvada alınan başarısız sonuçların ardından birçok ülkede teknik direktörler ve yöneticiler görevlerinden ayrılırken, Türkiye'de TFF yönetiminin ve Vincenzo Montella'nın yola devam etme kararı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Bu tartışmalara katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi. Varank, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü'nün istifa ettiğine ilişkin haberi alıntılayarak Türkiye'deki futbol yönetimine yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

HEMŞEHRİSİ DE İSTAFISINI İSTEDİ

Aynı zamanda Hacıosmanoğlu'nun hemşehrisi olan Varank, paylaşımında yalnızca futbol dünyasını değil, farklı alanlardaki yöneticileri de eleştiren Varank, Türkiye'de istifa kültürünün yeterince benimsenmediğine işaret etti.

Başarısızlık sonrasında birçok yönetici ve karar vericinin sorumluluk üstlenmek yerine görevine devam etmeyi tercih ettiğini belirten Varank'ın açıklamaları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yönelik dolaylı bir mesaj olarak değerlendirildi.

İŞTE MUSTAFA VARANK'IN O PAYLAŞIMI

"Türkiye'de istifa sadece siyasetçilerden beklenen bir meziyet.

Sivil toplum kuruluşlarından spora yerel yönetimlerden özel sektöre yetki sahipleri, bırakın sorumluluk üstlenmeyi, sorumlu oldukları konuda tatminkar açıklama yapmayı bile zül kabul ediyor."