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  4. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'den bir transfer daha! Bu kez 40 milyon Sterlin ödenecek

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'den bir transfer daha! Bu kez 40 milyon Sterlin ödenecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.04.2025 16:16
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Son dakika transfer haberleri : Kariyerine Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'te devam eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan Kim Min-Jae'ye en güçlü teklifi İngiliz devi Newcastle United yaptı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'den bir transfer daha! Bu kez 40 milyon Sterlin ödenecek
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Son dakika transfer haberleri : Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Kim Min-Jae'ye Newcastle United talip oldu. Kariyerinde değişikliğe gitmek isteyen Kim Min-Jae, Bayern Münih'ten anlayış istedi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

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Newcastle United'ın yaptığı 40 milyon Sterlin'lik teklifi düşünmeye başlayan Bayern Münih, Kim Min-Jae'den gelen talep sonrası şoke oldu ve yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalıştı. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmak istemesi sonrası Newcastle United'ın teklifine yeşil ışık yakıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

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Sezon sonunda İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Kim Min-Jae'nin transferi kısa süre içinde resmen açıklanacak.

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