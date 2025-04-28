Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'den bir transfer daha! Bu kez 40 milyon Sterlin ödenecek

Son dakika transfer haberleri : Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Kim Min-Jae'ye Newcastle United talip oldu. Kariyerinde değişikliğe gitmek isteyen Kim Min-Jae, Bayern Münih'ten anlayış istedi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Newcastle United'ın yaptığı 40 milyon Sterlin'lik teklifi düşünmeye başlayan Bayern Münih, Kim Min-Jae'den gelen talep sonrası şoke oldu ve yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalıştı. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmak istemesi sonrası Newcastle United'ın teklifine yeşil ışık yakıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Sezon sonunda İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Kim Min-Jae'nin transferi kısa süre içinde resmen açıklanacak.