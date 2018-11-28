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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2018 19:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Arnavut futbolcusu Adenis Shala, Ukrayna’nın Vorskla Poltava takımına transfer oldu. Adenis Shala, Fenerbahçe'ye Şubat ayında katılmıştı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Fenerbahçe U21 takımında forma giyen Adenis Shala, Ukrayna ekibi Vorskla Poltava’ya transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibe bu yılın şubat ayında transfer olan oyuncunun ismi, Fenerbahçe-Beşiktaş U21 maçında rakip futbolcuya yaptığı sert hareketle gündeme gelmiş, ancak bu faulu Eljif Elmas’ın yaptığı belirtilmişti.

Ukrayna basınının duyurduğuna göre Vorskla Poltava takımı 20 yaşındaki oyuncuyla kontrat imzaladı ve futbolcuyu kadrosuna kattı. Shala’nın son dönemde Kosova U21 Milli Takımı’ndan, Arnavutluk U21 Milli Takımı’na geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde U21 takımında denemeye aldığı Kosova doğumlu orta saha oyuncusu Adenis Shala ile sonrasında sözleşme imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Adenis Shala Vorskla Poltava

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu adamı bilmiyordukki bekleyelim?Kim bu yahu?
kim bu ?
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