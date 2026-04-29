Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorgeles Nene'ye Dortmund talip oldu!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene'ye Alman devi Dortmund talip oldu. Sarı-lacivertlilerin geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Dorgeles Nene için sezon sonunda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

DORTMUND İLGİ MEKTUBU GÖNDERDİ

Sarı-lacivertli formayla bu sezon adeta küllerinden doğan ve çıktığı 39 maçta 11 gol, 10 asistlik muazzam bir skor katkısı vererek çift hanelere ulaşan genç yetenek için Almanya pazarından sürpriz talipler çıktı. Borussia Dortmund, transfer için ilk somut adımı attı. Alman devinin, yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak adına Fenerbahçe kulübüne resmi bir "ilgi mektubu" gönderdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için Dortmund'dan en az 25 milyon Euro talep edeceği aktarılırken iki ekibin önümüzdeki günlerde masaya oturacağı ifade edildi.