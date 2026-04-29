Fenerbahçe'de yeni hoca sesleri! Oliver Glasner listenin en tepesinde

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollarının ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları zaman kaybetmeden başladı.

TEDESCO GİTTİ, GÖZLER YENİ HOCADA

Büyük bir mucizenin olmaması durumunda şampiyonluğu Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de fatura Tedesco'ya kesildi. Bu sebeple sezon bile bitmeden gönderilen Tedesco'nun yerine yeni hoca arayışları şimdiden başladı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE OLIVER GLASNER VAR

Sadettin Saran yönetiminin yeni hoca listesinin en tepesinde Oliver Glasner'in olduğu iddia edildi. İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör, Avrupa'nın saygın isimleri arasında yer alıyor. 51 yaşındaki Oliver Glasner'i yeni sezonda takımın başında görmek isteyen Sadettin Saran'ın sezon sonunda masaya oturacağı gelen haberler arasında...