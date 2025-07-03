Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip! Marsilya ve Stuttgart'tan sonra Bologna'da devrede...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı lacivertlilere, genç futbolcu için birçok ülkeden transfer teklifleri geliyor. İtalya ekibi Bologna milli oyuncu için sarı lacivertli kulübe ilgi yazısı gönderdi. Fenerbahçe ile İtalyan kulübünün arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

KAPIYI 20 MİLYON EURO’DAN AÇTI

Bologna'nın, Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon euro seviyesindeki bir teklifle çalacağı öne sürülürken, Fenerbahçe yönetimi ise bu transferden en az 20 milyon euro bekliyor.

FRANSA VE ALMANYA’DAN DA TALİPLERİ VAR

Fransız kulübü Marsilya ile Alman ekibi Stuttgart'ın Yusuf Akçiçek için görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, genç savunmacının Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Marsilya Başkanı Pablo Longoria İstanbul'a gelerek Yusuf Akçiçek'in transferi için Ali Koç'la görüştüğü ve birlikte yemek yedikleri iddia edilmişti.