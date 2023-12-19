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Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko derbiye yetişecek mi? Sarı lacivertlilerden resmi açıklama geldi...

19.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Bu sene transfer olduğu Fenerbahçe'de taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Boşnak golcü Edin Dzeko, sakatlandı! Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Edin Dzeko'nun idman sonrası bir ağrı hissettiğini MR'a girdiğini MR sonucunda da başarılı oyuncunun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Dzeko Galatasaray derbisine yetişecek mi?

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko derbiye yetişecek mi? Sarı lacivertlilerden resmi açıklama geldi...
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'dan kötü haber! Takımın birinci kaptanı konumunda bulunan Edin Dzeko, sakatlandı! İdman sonrasında sağ arka adalesinde ağrı hisseden Edin Dzeko, MR'a girdi. MR sonucunu Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Dzeko'nun tedavisine başlandığı ifade edildi.

DZEKO GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Edin Dzeko, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek! Galatasaray derbisinde sahada olup olmayacağı henüz belli olmayan golcü oyuncunun durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Dzeko'nun derbide iğneyle de olsa oynamak istediği de gelen bilgiler arasında.

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FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Sağlık Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır."

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