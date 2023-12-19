Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko derbiye yetişecek mi? Sarı lacivertlilerden resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'dan kötü haber! Takımın birinci kaptanı konumunda bulunan Edin Dzeko, sakatlandı! İdman sonrasında sağ arka adalesinde ağrı hisseden Edin Dzeko, MR'a girdi. MR sonucunu Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Dzeko'nun tedavisine başlandığı ifade edildi.

DZEKO GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Edin Dzeko, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek! Galatasaray derbisinde sahada olup olmayacağı henüz belli olmayan golcü oyuncunun durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Dzeko'nun derbide iğneyle de olsa oynamak istediği de gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Sağlık Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır."