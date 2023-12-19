Ahmet Çakar canlı yayında Acun Ilıcalı'ya "Avrupa'da karşılaşsalar Galatasaray'ı mı tutarsın, Hull City'yi mi?" diye sordu, Ilıcalı'nın yanıtı tepki çekti!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Derin Futbol programına katılan İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı'ya sorduğu soru ile gündem oldu.

Fenerbahçeli olduğu bilinen Ilıcalı'ya "Hull City Premier'e çıktı, ligi ilk 3 sıra içerisinde bitirdi ve Real Madrid, Hull City, Galatasaray, Olimpiakos'un olduğu bir gruba düştü. Kimi desteklersin?" diye sorarken Acun Ilıcalı'nın verdiği yanıt gündem oldu.

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Ahmet Çakar:

Galatasaray - Hull City Şampiyonlar Ligi'nde grupta karşılaşıyor kimi tutarsın?

Acun Ilıcalı:

"Biz de bir Türk takımıyız, biz Türk takımı olmasaydık Galatasaray tutulabilir belki ama Hull City tabi ki."

Ahmet Çakar:

Peki, Fenerbahçe - Hull City oynuyor Kadıköy'de ?

Acun Ilıcalı:

O maça gitmem Ahmet hocam (gülerek)

Acun Ilıcalı'nın 'Hull City de Türk takımı' sözü yanıtı sosyal medyada gündem olurken, bazı futbolseverlerin de tepkisini çekti.

