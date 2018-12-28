Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mario Pasalic sarı-lacivertli takıma sıcak bakıyor

Fenerbahçe, Yanal’ın istediği çok yönlü 10 numarayı, Atalanta’da buldu. Bonservisi Chelsea’de olan ve İtalyan kulübünde kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic için Sarı-Lacivertliler zemin yoklamaya başladı.

Ersun Yanal'dan transfer bombası

23 yaşındaki oyuncunun hem hücumda iyi bir silah olduğu, hem de ön libero olarak da oynayabilen savunma yönü güçlü bir futbolcu olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Chelsea’den kiralanan Hırvat oyuncu, 15 lig ve 4 Avrupa Ligi eleme karşılaşmasında görev yaptı, 2 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Ancak istikrarlı olarak ilk 11’de forma giyme şansı bulamadı ve özellikle ilk devrenin son bölümünde sürekli yedek kalarak ancak son dakikalarda şans bulabildi.

Bu nedenle huzursuz olan ve Atalanta’dan ayrılmak isteyen Pasalic için Kanarya devreye girdi.

Hırvat futbolcunun, Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, sarı lacivertli takımın hem Atalanta kulübü ile hem de oyuncunun bonservisin elinde bulunduran Chelsea ile anlaşmak zorunda.

İngilizlerin yarım sezonluk bölüm için sorun çıkarmadığı ancak gelecek sezon konusunda haziran ayında görüşme talep ettiği belirtildi.