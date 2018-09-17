Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia ve Konya'da galibiyeti getiren Eljif Elmas'ın performansları, taraftarları mest etti.
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İşte sosyal medyadaki Benzia ve Eljif Elmas tepkileri...
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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Fenerbahçe'nin Konya galibiyeti sonrası sosyal medyada Benzia ve Eljif Elmas çılgınlığı yaşandı
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