Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için harekete geçtiği iddia edildi

Habere göre, son dönemde Londra ekibinin yeni teknik adamı Unai Emery ile arası iyi olmayan Mesut takımdan ayrılmak istiyor ancak Arsenal de yıldız oyuncuyu kolay kolay bırakmayacak.
4 haftası geride kalan Premier Lig'de 3. haftadaki West Ham karşılaşmasında maç kadrosunda olmayan Mesut'un, hafta içi antrenmanda kadroda olmayacağını öğrendiği ve bunun üzerine saha içinde Unai Emery ile ağız dalaşına girdiği İngiliz medyasında yer almıştı.
Kulüp yetkilileri ise Mesut'un sürekli konuşulan bir futbolcu olması sebebiyle böyle haberlerin çıkarıldığını ve yıldız ismin hasta olduğu için o maçın kadrosunda olmadığını belirtmişlerdi. Mesut bir hafta sonraki Cardiff City maçıyla ilk 11'e dönmüş ve 84 dakika sahada kalmıştı. Unai Emery'nin ayrıca Mesut'u orta sahanın birçok bölgesinde oynatmak istediği ancak Türk asıllı Alman oyuncunun buna pek sıcak bakmadığı da İngiliz medyasında yer alan haberlerdendi.
Fenerbahçe'nin tüm bu karmaşadan yararlanarak Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Sarı Lacivertliler için bu transferin pek de kolay olmadığı ortada. Başkan Ali Koç'un Mesut Özil'i Fenerbahçe kadrosunda görmek istediği biliniyor ancak ekonomik şartlar bu transferin önünde büyük bir engel.
Koç'un yarın akşam kulüp kanalında son durumla ilgili taraftarı bilgilendirmesi bekleniyor.
Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona erecek Mesut için Arsenal'in bir bonservis bedeli istememesi neredeyse imkansız. Başarılı oyuncu aynı zamanda İngiltere'de vergiler düştükten sonra net olarak yıllık 7 milyon euro kazanıyor.
Mevcut şartlarda Fenerbahçe'nin Mesut'un maaşını ödemesi çok zor görünüyor.
(Fanatik)
Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ta futbolun başına Ahmet Kavalcı geçecek
Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!
Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!
Selçuk İnan: Galatasaray'la aramdaki bağ, pazarlığa söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetli
Fransız basını Galatasaray'ın Emiliano Sala'ya teklif yaptığını duyurdu
Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım
Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!
Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu
Igor Tudor'dan Hajduk Split açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum