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Fenerbahçe'nin Milli stoperi Samet Akaydın'a Lokomotiv Moskova talip oldu! Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı ama...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.09.2024 21:19
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Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'a sürpriz talip çıktı. Rus ekibi Lokomotiv Moskova, geçen sezonu Yunanistan'da kiralık geçiren milli oyuncuyla yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Milli stoperi Samet Akaydın'a Lokomotiv Moskova talip oldu! Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı ama...
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna yazdığı Samet Akaydin'e talip çıktı. iddialara göre, Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin'ı kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR

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Fenerbahçe yönetimi ise Akaydın’a gelen tekliflere şu ana kadar sıcak bakmadı. Savunma rotasyonunu güçlü tutmak isteyen sarı-lacivertliler, Akaydın'ı takımda tutmak için direncini sürdürüyor. Bilindiği üzere, sezon başında da bazı Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe, oyuncusunu kadrosunda tutmayı başarmıştı.

SAMET AKAYDİN'NIN PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Panathinaikos'ta geçiren Akaydin, kariyerinde çıktığı 334 maçta 21 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca milli formayla 10 maçta forma giyen Akaydin, çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Milli oyuncu, 2022-23 sezonunun devre arası Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euroya sarı - lacivertlilere katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe samet akaydın
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