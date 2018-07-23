Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica oldu!

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine göre Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı deplasmanda yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.
BENFİCA YABANCI DEĞİL
Bu arada Fenerbahçe ve Benfica, 2012/2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçta Sarı-lacivertliler, Egemen'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Ancak Portekiz'de oynanan rövanşı 3 - 1 kazanan ev sahibi takım, Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselmişti.
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