Fenerbahçe'nin sevgilisi Yves Bissouma'ya Juventus kancası! Damien Comolli oyuncuyla resmen temasa geçti...

Jose Mourınho yönetimindeki Fenerbahçe, orta saha transferi için gözünü Tottenham forması giyen Yves Bissouma’ya çevirmişti. Tottenham ile resmi görüşmeleri ilerleten sarı lacivertliler, İngiliz kulübünün talep ettiği 20 milyon euroyu düşürmek istiyordu. Corriere dello Sport da çıkan habere göre ise Juventus yıldız oyuncu için resmen devreye girdi. Sportif direktör Damien Comolli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

DOUGLAS LUIZ İLE YOLLAR AYRILIYOR!

İtalyan temsilcisi Juventus kadrosunda bulunan Douglas Luiz ile yollarını ayırıp yerine Yves Bissouma’yı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ayrılık için konuşan Juventus, Bissouma için de Comolli aracılığıyla temasa geçti. Yıldız oyuncunun İtalya fikrine sıcak olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE’DE MOURINHO ONU ÇOK İSTİYOR

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Mourınho orta saha ikilisini Fred ve Bissouma şeklinde planlıyor. Amrabat ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, elde edeceği gelir doğrultusunda Bissouma transferine yön belirleyecek.