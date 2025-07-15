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Fenerbahçe'nin sevgilisi Yves Bissouma'ya Juventus kancası! Damien Comolli oyuncuyla resmen temasa geçti...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma için hamle yaparken, İtalyan basınından sarı lacivertlileri üzecek haber geldi. Juventus oyuncuyla resmen temasa geçti.

Fenerbahçe'nin sevgilisi Yves Bissouma'ya Juventus kancası! Damien Comolli oyuncuyla resmen temasa geçti...
Burak Kavuncu

Jose Mourınho yönetimindeki Fenerbahçe, orta saha transferi için gözünü Tottenham forması giyen Yves Bissouma’ya çevirmişti. Tottenham ile resmi görüşmeleri ilerleten sarı lacivertliler, İngiliz kulübünün talep ettiği 20 milyon euroyu düşürmek istiyordu. Corriere dello Sport da çıkan habere göre ise Juventus yıldız oyuncu için resmen devreye girdi. Sportif direktör Damien Comolli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

DOUGLAS LUIZ İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe nin sevgilisi Yves Bissouma ya Juventus kancası! Damien Comolli oyuncuyla resmen temasa geçti... 1

İtalyan temsilcisi Juventus kadrosunda bulunan Douglas Luiz ile yollarını ayırıp yerine Yves Bissouma’yı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ayrılık için konuşan Juventus, Bissouma için de Comolli aracılığıyla temasa geçti. Yıldız oyuncunun İtalya fikrine sıcak olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE’DE MOURINHO ONU ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe nin sevgilisi Yves Bissouma ya Juventus kancası! Damien Comolli oyuncuyla resmen temasa geçti... 2

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Mourınho orta saha ikilisini Fred ve Bissouma şeklinde planlıyor. Amrabat ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, elde edeceği gelir doğrultusunda Bissouma transferine yön belirleyecek.

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José Mourinho Tottenham Hotspur fenerbahçe transfer haberleri
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