SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'inde sürpriz! Jorge Jesus'tan Serdar Aziz tercihi...

Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'inde sürpriz! Jorge Jesus'tan Serdar Aziz tercihi...

09.03.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı - lacivertli taraftarlar; kritik karşılaşmayı merakla beklerken, ilk 11'de yer alacak futbolcuları da araştırıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un son taktik idmanından ve müsabaka öncesinde yaşanan son gelişmelerden detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'inde sürpriz! Jorge Jesus'tan Serdar Aziz tercihi...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndan yenilgisiz şekilde lider olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla olmuştu. Sarı - lacivertliler, ilk maçı bugün saat 23.00'te deplasmanda oynayacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier yönetecek.

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri merak edilirken, sarı - lacivertlilerin taktik idmanındaki değişiklik dikkat çekti.

SERDAR AZİZ SÜRPRİZİ

AA-20221002-29052579-29052566-BESIKTAS_FENERBAHCE

Teknik direktör Jorge Jesus, son antrenmanda Samet Akaydin yerine Serdar Aziz'e görev verdi. Milli futbolcunun Sevilla maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia

Sevilla'nın muhtemel 11'i

Bono, Nianzou, Fernando, Gudelj, Navas, Jordan, Suso, Acuna, Rakitic, Ocampos, En Nesyri

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

AA-20221002-29051211-29051208-BESIKTAS_FENERBAHCE (Large)

Fenerbahçe, Sevilla karşısına sakatlığı devam eden Luas Peres'ten yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 253. KARŞILAŞMA

9f0c75ae9401366d246ae266b0912265

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

KUPA 2'DE 135. MAÇ

AA-20220908-28847325-28847321-FENERBAHCE_DINAMO_KIEV (Large)

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'un yardımcısı, Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi!Okan Buruk'un yardımcısı, Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi!
Jesus'tan ortalığı karıştıran açıklama! Galatasaray ayaklandıJesus'tan ortalığı karıştıran açıklama! Galatasaray ayaklandı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Dünya yıldızını elinden kaptıFenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Dünya yıldızını elinden kaptı
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Serdar Aziz Jorge Jesus fenerbahçe sevilla UEFA ligi transfer dönemi erden maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Ünlü profesör açıkladı, F.Bahçe taraftarı ayaklandı! 'Şükrü Saraçoğlu Gebze'ye taşınıyor'

Ünlü profesör açıkladı, F.Bahçe taraftarı ayaklandı! 'Şükrü Saraçoğlu Gebze'ye taşınıyor'

Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar!

İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar!

G.Saray sonrası adresi şimdiden belli oldu! Herkes şaştı kaldı...

G.Saray sonrası adresi şimdiden belli oldu! Herkes şaştı kaldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.