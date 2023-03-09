Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'inde sürpriz! Jorge Jesus'tan Serdar Aziz tercihi...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndan yenilgisiz şekilde lider olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla olmuştu. Sarı - lacivertliler, ilk maçı bugün saat 23.00'te deplasmanda oynayacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier yönetecek.

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri merak edilirken, sarı - lacivertlilerin taktik idmanındaki değişiklik dikkat çekti.

SERDAR AZİZ SÜRPRİZİ

Teknik direktör Jorge Jesus, son antrenmanda Samet Akaydin yerine Serdar Aziz'e görev verdi. Milli futbolcunun Sevilla maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia

Sevilla'nın muhtemel 11'i

Bono, Nianzou, Fernando, Gudelj, Navas, Jordan, Suso, Acuna, Rakitic, Ocampos, En Nesyri

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Sevilla karşısına sakatlığı devam eden Luas Peres'ten yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 253. KARŞILAŞMA

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

KUPA 2'DE 135. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.

