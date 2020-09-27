Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta: Kendimi hazır hissediyorum

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Tanzanyalı futbolcu, "Kendimi hazır hissediyorum. Önceki takımımla iyi bir kamp dönemi geçirdim. Fenerbahçe'de ise 2 gün idman yapabildim. 10 numaralı formayı giydiğim için mutluyum. Bu formayla takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerim yüksek. Kaliteli bir takıma sahibiz." ifadelerini kullandı.
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