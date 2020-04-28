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Fenerbahçe'nin yeni hocası Razvan Lucescu oluyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Teknik direktör konusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan Fenerbahçe için, Rumen basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir temas halinde olduğu Razvan Lucescu'yla anlaştığı ve başarılı teknik adama imza attıracağı yazıldı.

Gündemindeki birçok hocayla görüşen sarı-lacivertlilerin uzun süredir temas halinde olduğu Razvan Lucescu için ülkesi Romanya'da önemli iddialar ortaya atıldı.Arap ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapacağı ileri sürüldü. Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Lucescu için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.

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BABA LUCESCU DANIŞMAN OLACAK

Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği ifade edildi. Bu arada yönetimin diğer adaylarla da teması kopartmadığı belirtiliyor.


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