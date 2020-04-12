Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği deplasman forması basına sızdı

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen forma tasarımı sosyal medyaya sızdı. Kısa sürede tıklanma rekoru kıran forma sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe cephesinden henüz bir yalanlama gelmezken, sarı lacivertli taraftarların bir kısmı tasarımı çok beğendi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA SIZDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon başta Beşiktaş olmak üzere; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iç saha formaları basına sızdırılmıştı.

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