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Fenerbahçe'nin yıldızsız arma başvurusuna TFF'den yanıt

11.08.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yıldızsız arma kullanımı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvurunun kabul edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldızsız arma başvurusuna TFF'den yanıt

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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