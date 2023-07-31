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Fenerbahçe’nin Zimbru maçı kamp kadrosu açıklandı

31.07.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçının kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda Zimbru Chisinau ile yarın saat 20.30’da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maç için Kişinev şehrine hareket ederken kamp kadrosu da belli oldu. 26 Temmuz Çarşamba günü oynanan ilk maçta sakatlık yaşayan Emre Mor ile Alexander Djiku’nun tedavilerine İstanbul’da devam ediliyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Zimbru maçı için belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.

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