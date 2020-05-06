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Fenerbahçe'ninefsanesi Alex'ten teknik direktörlük kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.05.2020 08:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı.

Brezilyalı oyuncu hangi takımı çalıştırmayacağı sorusuna, "Taraftar ve aile üyesi olarak kişisel bağım olan tek kulüp Coritiba. O zaman örneğin Athletico MG’ya gidersem zor bir ilişki olur. Bence gereksiz olur. Ama başka bir yere değil. Profesyonel olacağım. Eğer kulüpler bir profesyonelin kulübü yönetebileceğini düşünüyorsa, konuşuruz" ifadelerini kullandı.

(AKŞAM)


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ali KOÇ sen izle aval aval git bilmem ne adama paralar ver. getir Alexi. Alexan verdiğimiz maaş hakeden birilerine olur ve gerçekten Fenerbahçe ruhunu yaşamış insanların en kötü halleri dahi bu durumdan daha iyi olur diye düşünüyorum.
zicoyla alexi getirseler birde brazilya ekolunu getirseler fb basarili olur gibi hic diilse corba gibi ordan burda farkli farkli ulkelerden oyuncuda almak zorunda kalmazlar hem alexte zicodan bircok sey ogrenir ve ilerde teknik direktorluk icin tecrube kazanir
ALEXE FENERİN KAPISI DAİMA AÇIKTIR.2-3 YIL TECRÜBE KAZANIP MUTLAKA FENER GELECEKTİR..
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