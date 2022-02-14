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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Beziers Volley'i ağırlayacak

14.02.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Beziers Volley'i ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın sahasında Fransa'nın Beziers Volley ekibi ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 5 maçına kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Fenerbahçe Opet, grupta lider durumda bulunuyor. Beziers Volley ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk hafta maçı, Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.

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